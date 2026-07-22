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Песков об увольнении Сырского, приглашении РФ на саммит G20 и условиях окончания СВО

В Кремле оценили влияние перестановок в командовании ВСУ на ситуацию на фронте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он, в частности, прокомментировал увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, публикацию Bloomberg о планах РФ продолжать СВО до полного взятия ДНР и приглашении российской делегации на саммит G20. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Планы Путина

  • Путин проведет совещание правительства по экономическим вопросам.
  • Кабмин с президентом оценят ситуацию, разберут болевые точки.
  • По итогам встречи будет открытое выступление Путина.

Увольнение Сырского

  • Не России комментировать увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Не думаю, что перестановки в командовании ВСУ приведут к каким-то изменениям на фронтах — динамика там хорошо известна.
  • ВС РФ наступают по всем направлениям.
  • Власти Украины «потряхивает» — это видно.

G20

  • России не требуется персональное приглашение на саммит G20, ожидается присутствие всех стран-участниц объединения.
  • Участие РФ в этом саммите будет на высоком уровне, эффективное и деятельное.

Санкции ЕС

  • Санкционного предела не существует, как и предела безумия.
  • Санкции против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права.
  • До сих пор ограничения косвенно били по европейскому бизнесу, а сейчас среди инструментов только те, которые будут бить прямо. А это гораздо больнее, отсюда противоречия.

Тайные переговоры РФ и Германии в Азербайджане

  • Я не располагаю информацией о встрече представителей России и Германии в Азербайджане.

Статья Bloomberg о планах России по СВО

  • Главные условия для завершения боевых действий на Украине Путин озвучил два года назад — они действуют до сих пор.
  • Киеву достаточно взять на себя ответственное решение и боевые действия могут очень быстро остановиться и перейти к серьезным переговорам.
  • Кремль не намерен обсуждать возвращение территорий (в Харьковский области). Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично.
  • Подобные публикации не нужно воспринимать всерьез — это больше к разряду спекуляций.

Эрдни Кагалтынов

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