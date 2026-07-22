Песков об увольнении Сырского, приглашении РФ на саммит G20 и условиях окончания СВО
В Кремле оценили влияние перестановок в командовании ВСУ на ситуацию на фронте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он, в частности, прокомментировал увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, публикацию Bloomberg о планах РФ продолжать СВО до полного взятия ДНР и приглашении российской делегации на саммит G20. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Планы Путина
- Путин проведет совещание правительства по экономическим вопросам.
- Кабмин с президентом оценят ситуацию, разберут болевые точки.
- По итогам встречи будет открытое выступление Путина.
Увольнение Сырского
- Не России комментировать увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Не думаю, что перестановки в командовании ВСУ приведут к каким-то изменениям на фронтах — динамика там хорошо известна.
- ВС РФ наступают по всем направлениям.
- Власти Украины «потряхивает» — это видно.
G20
- России не требуется персональное приглашение на саммит G20, ожидается присутствие всех стран-участниц объединения.
- Участие РФ в этом саммите будет на высоком уровне, эффективное и деятельное.
Санкции ЕС
- Санкционного предела не существует, как и предела безумия.
- Санкции против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права.
- До сих пор ограничения косвенно били по европейскому бизнесу, а сейчас среди инструментов только те, которые будут бить прямо. А это гораздо больнее, отсюда противоречия.
Тайные переговоры РФ и Германии в Азербайджане
- Я не располагаю информацией о встрече представителей России и Германии в Азербайджане.
Статья Bloomberg о планах России по СВО
- Главные условия для завершения боевых действий на Украине Путин озвучил два года назад — они действуют до сих пор.
- Киеву достаточно взять на себя ответственное решение и боевые действия могут очень быстро остановиться и перейти к серьезным переговорам.
- Кремль не намерен обсуждать возвращение территорий (в Харьковский области). Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично.
- Подобные публикации не нужно воспринимать всерьез — это больше к разряду спекуляций.