Песков об увольнении Сырского, приглашении РФ на саммит G20 и условиях окончания СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он, в частности, прокомментировал увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, публикацию Bloomberg о планах РФ продолжать СВО до полного взятия ДНР и приглашении российской делегации на саммит G20. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Планы Путина

Путин проведет совещание правительства по экономическим вопросам.

Кабмин с президентом оценят ситуацию, разберут болевые точки.

По итогам встречи будет открытое выступление Путина.

Увольнение Сырского

Не России комментировать увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Не думаю, что перестановки в командовании ВСУ приведут к каким-то изменениям на фронтах — динамика там хорошо известна.

ВС РФ наступают по всем направлениям.

Власти Украины «потряхивает» — это видно.

G20

России не требуется персональное приглашение на саммит G20, ожидается присутствие всех стран-участниц объединения.

Участие РФ в этом саммите будет на высоком уровне, эффективное и деятельное.

Санкции ЕС

Санкционного предела не существует, как и предела безумия.

Санкции против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права.

До сих пор ограничения косвенно били по европейскому бизнесу, а сейчас среди инструментов только те, которые будут бить прямо. А это гораздо больнее, отсюда противоречия.

Тайные переговоры РФ и Германии в Азербайджане

Я не располагаю информацией о встрече представителей России и Германии в Азербайджане.

Статья Bloomberg о планах России по СВО

Главные условия для завершения боевых действий на Украине Путин озвучил два года назад — они действуют до сих пор.

Киеву достаточно взять на себя ответственное решение и боевые действия могут очень быстро остановиться и перейти к серьезным переговорам.

Кремль не намерен обсуждать возвращение территорий (в Харьковский области). Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично.

Подобные публикации не нужно воспринимать всерьез — это больше к разряду спекуляций.

Эрдни Кагалтынов