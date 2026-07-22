Посол Бердыев: США хотят видеть Путина на саммите G20

Американская сторона хотела бы видеть президента России Владимира Путина на саммите «Группы двадцати» (G20) и транслирует соответствующий сигнал. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы»,— сказал дипломат в разговоре с ТАСС.

Господин Бердыев отметил, что подобные заявления — не «политический реверанс», а «рациональная логика». «Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно»,— добавил он.

Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в Майами.