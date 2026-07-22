Посол Бердыев: США хотят видеть Путина на саммите G20
Американская сторона хотела бы видеть президента России Владимира Путина на саммите «Группы двадцати» (G20) и транслирует соответствующий сигнал. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы»,— сказал дипломат в разговоре с ТАСС.
Господин Бердыев отметил, что подобные заявления — не «политический реверанс», а «рациональная логика». «Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно»,— добавил он.
Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в Майами.
Приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами вписывается в общую внешнеполитическую логику США при президенте Дональде Трампе, который подтверждает свою линию на необходимость диалога с соперниками и оппонентами. Такой диалог рассматривается как средство управления отношениями, предотвращения эскалации и продвижения интересов США. В отличие от предыдущей администрации, Трамп не рассматривает диалог с Россией как способ поощрения за «хорошее поведение».
Это приглашение также отражает намерение администрации Трампа нормализовать отношения с Россией после украинского конфликта, что, как полагают в Белом доме, будет выгодно США экономически и может ослабить российско-китайские связи. Участие Владимира Путина может усилить раскол между США и европейскими странами, а также внутри самой Европы, поскольку многие европейские лидеры придерживаются курса на международную изоляцию России. Европейским странам, поддерживающим санкции и бойкот России, придется решать, отказываться ли от этой политики или от участия в саммите G20 под председательством Трампа.