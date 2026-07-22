Лавров прокомментировал сообщение СВР о создании ядерного оружия в Германии
Глава МИД России Сергей Лавров назвал тревожными сообщения о намерении властей Германии получить доступ к ядерному оружию. Такой оценкой министр поделился на мероприятии под эгидой АСЕАН, проходящем на Филиппинах.
«Эта информация нашей Службы внешней разведки, она была опубликована, мы за нее отвечаем, — сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). — И это действительно вызывает тревогу, учитывая, что, скажем, американская ядерная программа в значительной степени создавалась теми, кто бежал из Германии».
20 июля Служба внешней разведки заявила, что Германия потенциально может создать собственное ядерное оружие в течение одного года. СВР утверждает, что в ФРГ ведутся активные исследования «ядерно-оружейной направленности», которые беспокоят «одно из ключевых государств НАТО». Вчера замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет учитывать ядерные разработки ФРГ при военном планировании.
Заявление СВР о возможности создания Германией ядерного оружия связано с долгосрочной динамикой в российско-германских отношениях, которые, по оценке МИД РФ, находятся «в низшей точке с момента образования ФРГ». Российская сторона неоднократно обвиняла Германию в реваншизме и милитаризации, указывая на заявления немецких политиков и действия, связанные с увеличением оборонных расходов и поставками вооружений Украине. Комментируя амбиции канцлера Германии Фридриха Мерца, глава МИД РФ Сергей Лавров проводил параллели между современной Украиной и нацистской Германией, выражая мнение, что канцлер Мерц «полностью утратил здравый смысл».
Проблема ядерного оружия в Германии также рассматривается в контексте размещения на её территории американских ракет. Ранее США заявляли о планах разместить в ФРГ ракеты средней и меньшей дальности с 2026 года, включая многоцелевые ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения. В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал готовность России развернуть собственные ракеты в ядерном оснащении. Российское руководство, включая президента Владимира Путина, предупреждало, что появление таких систем в ФРГ увеличит риск «непреднамеренной ядерной войны» и превратит Германию в «потенциальное поле обмена ударами» между США и Россией. Экс-министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, отмечал, что к вопросу разработки ядерного оружия следует подходить крайне осторожно, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям и нарушению Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако сообщалось, что Германия вела «стратегические консультации» с Францией о защите Европы с помощью французского ядерного арсенала.