Лавров прокомментировал сообщение СВР о создании ядерного оружия в Германии

Глава МИД России Сергей Лавров назвал тревожными сообщения о намерении властей Германии получить доступ к ядерному оружию. Такой оценкой министр поделился на мероприятии под эгидой АСЕАН, проходящем на Филиппинах.

«Эта информация нашей Службы внешней разведки, она была опубликована, мы за нее отвечаем, — сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). — И это действительно вызывает тревогу, учитывая, что, скажем, американская ядерная программа в значительной степени создавалась теми, кто бежал из Германии».

20 июля Служба внешней разведки заявила, что Германия потенциально может создать собственное ядерное оружие в течение одного года. СВР утверждает, что в ФРГ ведутся активные исследования «ядерно-оружейной направленности», которые беспокоят «одно из ключевых государств НАТО». Вчера замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет учитывать ядерные разработки ФРГ при военном планировании.