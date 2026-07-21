Россия учтет ядерные разработки Германии при военном планировании

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал ядерно-оружейные разработки в Германии реальностью, которую России нужно учитывать в военном планировании. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции.

«То, что делается в ФРГ, это абсолютно неудивительно, тем более учитывая высокий технологический, промышленный потенциал этой страны», — отметил Александр Грушко (цитата по «РИА Новости»). Политика Германии, по словам замглавы МИДа, встраивается в общие тенденции в странах НАТО к увеличению роли ядерного компонента.

Некоторые государства обновили законодательство, разрешив размещение ядерного оружия США и других стран, сообщил дипломат. «Появляются такие концепции, вроде французского европейского ядерного зонтика», — добавил он.

Вчера Служба внешней разведки заявила, что Германия потенциально может создать собственное ядерное оружие в течение одного года. СВР утверждает, что в ФРГ ведутся активные исследования «ядерно-оружейной направленности», которые беспокоят «одно из ключевых государств НАТО».