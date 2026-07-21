Россия учтет ядерные разработки Германии при военном планировании
Грушко: РФ будет учитывать ядерные разработки ФРГ в своем военном планировании
Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал ядерно-оружейные разработки в Германии реальностью, которую России нужно учитывать в военном планировании. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции.
«То, что делается в ФРГ, это абсолютно неудивительно, тем более учитывая высокий технологический, промышленный потенциал этой страны», — отметил Александр Грушко (цитата по «РИА Новости»). Политика Германии, по словам замглавы МИДа, встраивается в общие тенденции в странах НАТО к увеличению роли ядерного компонента.
Некоторые государства обновили законодательство, разрешив размещение ядерного оружия США и других стран, сообщил дипломат. «Появляются такие концепции, вроде французского европейского ядерного зонтика», — добавил он.
Вчера Служба внешней разведки заявила, что Германия потенциально может создать собственное ядерное оружие в течение одного года. СВР утверждает, что в ФРГ ведутся активные исследования «ядерно-оружейной направленности», которые беспокоят «одно из ключевых государств НАТО».
Заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко о необходимости учета ядерных разработок Германии в военном планировании России происходит на фоне растущей обеспокоенности Москвы милитаризацией Евросоюза, который, по оценкам МИД РФ, становится "очень агрессивным военным блоком". Россия видит в этом прямые угрозы, на которые ей придется реагировать, выстраивая соответствующую военную стратегию и развивая военные потенциалы. При этом в РФ считают, что альянс НАТО "отрабатывает применение ядерного оружия" против России, поскольку неядерные страны-члены НАТО участвуют в учениях с американскими ядерными авиабомбами.
В последние годы в Германии активно обсуждается вопрос усиления собственной оборонной политики и возможного доступа к ядерному оружию. В 2025 году глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан призвал к созданию "ядерного зонтика" над Европой под лидерством Германии, предложив получить доступ к ядерному арсеналу Великобритании и Франции или передавать контроль над "ядерной кнопкой" между европейскими странами. Также в 2024 году Минобороны Германии разработало сценарий возможного конфликта между НАТО и Россией, где Россия определена как "главная угроза", а власти страны впервые с окончания холодной войны разрабатывают комплексный план обороны.