Лавров о встрече с Рубио, войне с Европой и поддержке КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах. Дипломат, в частности, подтвердил планы встретиться с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля, заявил о поддержке Северной Кореи и выразил обеспокоенность намерением ФРГ разработать ядерное оружие. Главные заявления министра — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Черноморская инициатива

Москве не поступало никаких предложений возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

ООН сыграла «не очень благовидную роль в Черноморской инициативе», она исполнялась односторонне и в интересах Украины.

Европа

РФ обеспокоена информацией о разработке Германией собственной ядерной программы.

Россия готова к любому развитию событий в контексте милитаризации Евросоюза, но ни на кого нападать не собирается.

Если Европа начнет конфликт с Москвой, то это уже будет не конвенциональная война.

Ближний Восток

В нескольких странах настроения о необходимости создания ядерного оружия будут только расти из-за войны США с Ираном.

Не сомневаюсь, что в Иране появятся политические круги, которые будут выступать против отказа от разработки ядерного оружия.

Продолжение боевых действий не в интересах ни США, ни Ирана.

Россия хотела бы увидеть прекращение конфликта в Ормузском проливе, он влияет на мировую экономику.

РФ заинтересована в стабильных ценах на энергоносители на мировых рынках.

Сообщения о том, что Россия и Китай снабжают Иран в конфликте с США, не соответствуют действительности.

Саудовской Аравии не требуется разрешение США на обогащение урана в мирных целях.

Рубио

Встреча с Рубио уже согласована, она состоится 22 июля в Маниле.

РФ исходит из того, что США пока не отказались от своих же предложений по Украине, которые обсуждались на Аляске.

На встрече с Рубио я поинтересуюсь о словах Трампа относительно возможности скорого завершения конфликта на Украине.

Встреча с Рубио будет в любом случае полезна.

Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в РФ, в том числе гражданские объекты.

АСЕАН

РФ ощущает, что страны АСЕАН с пониманием относятся к позиции Москвы по Украине.

Товарооборот России и АСЕАН возможно нарастить вдвое к 2036 году.

КНДР

РФ и КНДР подтвердили намерение укреплять обороноспособность Пхеньяна на фоне агрессивных игр вокруг Корейского полуострова.

В условиях давления на КНДР РФ больше не будет присоединяться к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Эрдни Кагалтынов