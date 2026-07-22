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Лавров о встрече с Рубио, войне с Европой и поддержке КНДР

Лавров подтвердил планы встретиться с Рубио 23 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах. Дипломат, в частности, подтвердил планы встретиться с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля, заявил о поддержке Северной Кореи и выразил обеспокоенность намерением ФРГ разработать ядерное оружие. Главные заявления министра — в подборке «Ъ».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Черноморская инициатива

  • Москве не поступало никаких предложений возобновить Черноморскую зерновую инициативу.
  • ООН сыграла «не очень благовидную роль в Черноморской инициативе», она исполнялась односторонне и в интересах Украины.

Европа

  • РФ обеспокоена информацией о разработке Германией собственной ядерной программы.
  • Россия готова к любому развитию событий в контексте милитаризации Евросоюза, но ни на кого нападать не собирается.
  • Если Европа начнет конфликт с Москвой, то это уже будет не конвенциональная война.

Ближний Восток

  • В нескольких странах настроения о необходимости создания ядерного оружия будут только расти из-за войны США с Ираном.
  • Не сомневаюсь, что в Иране появятся политические круги, которые будут выступать против отказа от разработки ядерного оружия.
  • Продолжение боевых действий не в интересах ни США, ни Ирана.
  • Россия хотела бы увидеть прекращение конфликта в Ормузском проливе, он влияет на мировую экономику.
  • РФ заинтересована в стабильных ценах на энергоносители на мировых рынках.
  • Сообщения о том, что Россия и Китай снабжают Иран в конфликте с США, не соответствуют действительности.
  • Саудовской Аравии не требуется разрешение США на обогащение урана в мирных целях.

Рубио

  • Встреча с Рубио уже согласована, она состоится 22 июля в Маниле.
  • РФ исходит из того, что США пока не отказались от своих же предложений по Украине, которые обсуждались на Аляске.
  • На встрече с Рубио я поинтересуюсь о словах Трампа относительно возможности скорого завершения конфликта на Украине.
  • Встреча с Рубио будет в любом случае полезна.
  • Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в РФ, в том числе гражданские объекты.

АСЕАН

  • РФ ощущает, что страны АСЕАН с пониманием относятся к позиции Москвы по Украине.
  • Товарооборот России и АСЕАН возможно нарастить вдвое к 2036 году.

КНДР

  • РФ и КНДР подтвердили намерение укреплять обороноспособность Пхеньяна на фоне агрессивных игр вокруг Корейского полуострова.
  • В условиях давления на КНДР РФ больше не будет присоединяться к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Эрдни Кагалтынов

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