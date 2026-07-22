Лавров о встрече с Рубио, войне с Европой и поддержке КНДР
Лавров подтвердил планы встретиться с Рубио 23 июля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах. Дипломат, в частности, подтвердил планы встретиться с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля, заявил о поддержке Северной Кореи и выразил обеспокоенность намерением ФРГ разработать ядерное оружие. Главные заявления министра — в подборке «Ъ».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Черноморская инициатива
- Москве не поступало никаких предложений возобновить Черноморскую зерновую инициативу.
- ООН сыграла «не очень благовидную роль в Черноморской инициативе», она исполнялась односторонне и в интересах Украины.
Европа
- РФ обеспокоена информацией о разработке Германией собственной ядерной программы.
- Россия готова к любому развитию событий в контексте милитаризации Евросоюза, но ни на кого нападать не собирается.
- Если Европа начнет конфликт с Москвой, то это уже будет не конвенциональная война.
Ближний Восток
- В нескольких странах настроения о необходимости создания ядерного оружия будут только расти из-за войны США с Ираном.
- Не сомневаюсь, что в Иране появятся политические круги, которые будут выступать против отказа от разработки ядерного оружия.
- Продолжение боевых действий не в интересах ни США, ни Ирана.
- Россия хотела бы увидеть прекращение конфликта в Ормузском проливе, он влияет на мировую экономику.
- РФ заинтересована в стабильных ценах на энергоносители на мировых рынках.
- Сообщения о том, что Россия и Китай снабжают Иран в конфликте с США, не соответствуют действительности.
- Саудовской Аравии не требуется разрешение США на обогащение урана в мирных целях.
Рубио
- Встреча с Рубио уже согласована, она состоится 22 июля в Маниле.
- РФ исходит из того, что США пока не отказались от своих же предложений по Украине, которые обсуждались на Аляске.
- На встрече с Рубио я поинтересуюсь о словах Трампа относительно возможности скорого завершения конфликта на Украине.
- Встреча с Рубио будет в любом случае полезна.
- Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в РФ, в том числе гражданские объекты.
АСЕАН
- РФ ощущает, что страны АСЕАН с пониманием относятся к позиции Москвы по Украине.
- Товарооборот России и АСЕАН возможно нарастить вдвое к 2036 году.
КНДР
- РФ и КНДР подтвердили намерение укреплять обороноспособность Пхеньяна на фоне агрессивных игр вокруг Корейского полуострова.
- В условиях давления на КНДР РФ больше не будет присоединяться к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.