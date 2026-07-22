AP: Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией
Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о совместном использовании технологий ядерной энергетики, которое может предоставить Эр-Рияду возможности по обогащению урана. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на два источника.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Saul Loeb / Pool / AP
По данным агентства, сделка рассчитана на 30 лет и подразумевает участие американских компаний в разработке ядерной программы. Однако документ не включает гарантии, которые Вашингтон ранее заявлял как необходимые для обеспечения невозможности перенаправления ядерных материалов на программу создания оружия. Белый дом и официальные лица Саудовской Аравии пока не подтвердили, что такое соглашение было одобрено господином Трампом.
На прошлой неделе CNN сообщил, что соглашение уже «на столе» у Дональда Трампа. Канал указывал, что Белый дом, в расчете подписать многомиллиардную сделку, готов отойти от своих прежних жестких требований и что вызывает опасения у американских законодателей и экспертов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Не расщепляются любя».
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи Саудовской Аравии технологий обогащения урана и переработки плутония. Это стало известно из доклада, направленного Белым домом в Конгресс. В документе указано, что такая сделка будет способствовать интересам безопасности США и обеспечит Вашингтону большую прозрачность в отношении ядерной программы Саудовской Аравии. Ранее США выступали против того, чтобы страны, в которых они строят АЭС, могли сами обогащать уран и перерабатывать отработавшее топливо, но теперь требования смягчены.
Проект сделки допускает, что саудовцы смогут частично заниматься обогащением урана и переработкой отработавшего ядерного топлива, не будучи при этом обязанными брать на себя дополнительные обязательства по проверкам со стороны экспертов МАГАТЭ. Эксперты из Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) считают, что это увеличивает риски использования мирной ядерной программы в оружейных целях и противоречит ранее заявленным Вашингтоном стандартам.
Саудовская Аравия давно заинтересована в развитии мирного атома, планируя построить до 16 реакторов. США заинтересованы в получении контрактов и стремятся не допустить заключения Саудовской Аравией сделок со «стратегическими конкурентами», такими как Россия и Китай, подчеркивая, что это подорвало бы интересы национальной безопасности США на десятилетия вперед. Белый дом также отмечает, что строительство реакторов в других странах способствует расширению влияния США.