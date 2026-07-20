СВР: в НАТО оценили в один год срок создания Германией ядерной бомбы
Российская служба внешней разведки заявила об обеспокоенности Европы и НАТО предполагаемыми планами Германии «получить прямой доступ к ядерному оружию». В сообщении на сайте службы указано, что, «согласно поступающей в СВР информации», западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по «чувствительным направлениям» — специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика.
К работам привлечены 30 немецких университетов и ключевые военно-промышленные концерны — в том числе Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH, утверждается в релизе СВР. Материалы и оборудование регулярно испытываются на полигонах Сухопутных войск ФРГ, добавили в ведомстве.
«Военные эксперты НАТО считают, что Берлин способен самостоятельно в течение одного-трех месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал, — утверждают в СВР, — и в срок до одного года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство».
В рамках обсуждения европейского ядерного сдерживания, канцлер ФРГ Фридрих Мерц начал конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. ФРГ выполняет юридические обязательства по программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО, рассматривая европейское ядерное сдерживание как часть этой программы. В то же время, НАТО сталкивается с обеспокоенностью относительно российских обвинений в вооруженной агрессии западных стран, что, по мнению НАТО, может быть использовано Россией для обоснования ответных действий. Кроме того, по данным СВР РФ, Великобритания и Франция также ранее рассматривали возможность тайной передачи Украине ядерного оружия и технологий, что, однако, было опровергнуто посольствами этих стран и украинским МИД. Германия, по сообщениям, отказалась участвовать в этом конкретном плане.
Размещение ядерного оружия в Германии не является новым вопросом. США размещали тактическое ядерное оружие в Германии с 1954 по 2008 год, и около 100-120 авиабомб до сих пор остаются в пяти неядерных странах НАТО, включая ФРГ. В 2021 году Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия на своей территории, то альтернативой может стать его размещение в других европейских странах, в том числе восточнее Германии. Россия, в свою очередь, допускает возможность размещения ракет в ядерном оснащении в ответ на американские ракеты в Германии, возвращая таким образом ядерное измерение в этот сюжет.