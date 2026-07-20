СВР: в НАТО оценили в один год срок создания Германией ядерной бомбы

Российская служба внешней разведки заявила об обеспокоенности Европы и НАТО предполагаемыми планами Германии «получить прямой доступ к ядерному оружию». В сообщении на сайте службы указано, что, «согласно поступающей в СВР информации», западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по «чувствительным направлениям» — специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика.

К работам привлечены 30 немецких университетов и ключевые военно-промышленные концерны — в том числе Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH, утверждается в релизе СВР. Материалы и оборудование регулярно испытываются на полигонах Сухопутных войск ФРГ, добавили в ведомстве.

«Военные эксперты НАТО считают, что Берлин способен самостоятельно в течение одного-трех месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал, — утверждают в СВР, — и в срок до одного года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство».