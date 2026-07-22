АУРЭК попросила о налоговой отсрочке для продавцов WB из-за атак на склады

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) попросила власти предоставить отсрочку от уплаты налогов и страховых взносов на шесть месяцев продавцам, чьи товары были повреждены или утеряны из-за ударов БПЛА по складам Wildberries. Соответствующие письма организация направила главам Минфина и ФНС Антону Силуанову и Даниилу Егорову, сообщают «Ведомости».

Как предлагает АУРЭК, воспользоваться мерой смогут предприниматели, документально подтвердившие порчу или утрату товара. Многие продавцы из-за происшествий столкнулись с остановкой продаж и кассовыми разрывами, отмечается в обращении. Отсрочка, по оценке авторов инициативы, поможет восстановить деятельность селлеров, сохранить рабочие места и выполнить обязательства перед контрагентами.

Глава совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию электронной коммерции Алексей Федоров заявил изданию, что уже существует механизм форс-мажора, который позволяет потерявшим товар предпринимателям добиваться отсрочек по налогам. Председатель АУРЭК Евгения Черницкая отметила при этом, что ожидание заключения о форс-мажоре может затянуться, а ближайший срок уплаты налогов — 27 июля. Поэтому нужно консолидированное решение, отметила госпожа Черницкая.

Несколько дней назад БПЛА ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. Тогда удары вывели из строя около 7% всех логистических мощностей маркетплейса. Сегодня ночью были атакованы склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Объекты приостановили работу.