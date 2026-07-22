Кравцов пообещал подготовить Крым к учебному году, «несмотря на временные сложности»

Крыму и Севастополю окажут всю необходимую помощь к новому учебному году. К 1 сентября в регион поставят учебники, а в Симферополе построят новую школу. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения России Сергей Кравцов (слева) и глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Пресс-служба Минпросвещения России Министр просвещения России Сергей Кравцов (слева) и глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

«Мы продолжим оказывать Крыму и Севастополю всю необходимую помощь. Все программы по поручению президента России будут выполняться: капитальный ремонт детских садов, школ и колледжей», — отметил господин Кравцов. Он добавил, что «несмотря на временные сложности», Крым будет готов к началу учебного года.

Сергей Аксенов поблагодарил собеседника, а также президента Владимира Путина за поддержку республики.

В пресс-службе Минпросвещения отметили, что ведомство также принимает меры по поддержке семей в связи с приостановкой отдыха детей на полуострове. Власти Крыма 22 июня остановили работу всех объектов организованного детского отдыха в регионе. Решение приняли из-за усилившихся атак ВСУ и дефицита бензина. Через несколько дней Минпросвещения завершило вывоз детей из «Артека». Сегодня Минпросвещения объявило о возврате денег за путевки.