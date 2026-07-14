Центробанк пообещал «не закрывать глаза» на топливные цены

Банк России не вправе «закрывать глаза» на удорожание топлива, однако регулятор ожидает, что меры правительства нормализуют ситуацию на рынке. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Закрыть глаза» на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе... При выверенной ДКП (денежно-кредитной политике.— “Ъ”) Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году»,— сказал замглавы регулятора.

Господин Заботкин заявил, что с точки зрения ценообразования «в июне "правили бал" разовые факторы»: «Менее весомый, но существенный фактор — "догоняющий" отскок цен на овощи и фрукты... Основным же "довеском" в июньский ИПЦ стал резкий рост цен на топливо».

«В июньских данных влияние топлива было незначительным. Но на издержки влияют не только сами топливные цены, но и ограничения по его доступности», — добавил господин Заботкин. Он пообещал, что в ЦБ будут «внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее».

Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Для поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей до 31 июля. В «Чек Индексе» подсчитали, что за первую декаду июля в России медианные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 20% и 24%. По словам главы РСПП Александра Шохина, бизнес надеется на то, что Банк России не будет повышать ключевую ставку в ответ на рост топливных цен.