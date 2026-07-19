США могут подписать нестандартное соглашение по атому с Саудовской Аравией

Составлено ИИ-Ассистентъ

Исторически, как республиканские, так и демократические администрации США при заключении так называемых «Соглашений 123», регламентирующих сотрудничество в мирном использовании ядерной энергии, настаивали на строгой трактовке положений Договора о нераспространении ядерного оружия. Это подразумевало, что страны-партнеры могут иметь АЭС, но не должны получать доступ к чувствительным технологиям ядерного топливного цикла, таким как обогащение урана и переработка отработавшего топлива. Однако в новом проекте соглашения с Саудовской Аравией эти жесткие требования, по данным доклада Белого дома Конгрессу, отсутствуют, что является значительным отступлением от прежней американской политики.

Помимо этого, в американских требованиях к Саудовской Аравии впервые отсутствует пункт об обязательном подписании дополнительного протокола МАГАТЭ, предусматривающего обширные проверки. Вместо этого США намерены заключить двустороннее соглашение об инспекциях, которое, по мнению критиков, будет менее строгим и позволит проверять лишь некоторые саудовские объекты. Это снижает планку требований, существовавшую ранее, когда США устанавливали самые жесткие условия для стран, где они строили АЭС.

Такое изменение позиции Вашингтона продиктовано стремлением США занять ключевую роль в зарождающемся атомном проекте Саудовской Аравии, опережая Россию и Китай. Саудовская Аравия, в свою очередь, давно настаивает на своих технических и экономических возможностях для развития полного ядерного топливного цикла без внешних ограничений. Есть опасения, что ослабление контроля США может способствовать созданию Саудовской Аравией ядерного оружия в более отдаленной перспективе, особенно учитывая прошлые заявления Эр-Рияда о готовности пойти на такой шаг в случае появления ядерного оружия у Ирана. Это также может спровоцировать технологическую гонку вооружений в ближневосточном регионе.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия и ранее в рамках своей региональной разрядки, включая примирение с Ираном, пыталась получить от США помощь в развитии гражданской программы атомной энергетики и гарантии безопасности. В последние годы наблюдаются сложные отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, в частности, из-за отказа Саудовской Аравии увеличить добычу нефти по запросу США и ее нейтралитета по ряду важных для США вопросов. Эти изменения в политике в сфере ядерной энергетики могут быть частью более широкой «перезагрузки» американо-саудовских отношений. При этом на Ближнем Востоке растет фон взаимного недоверия, и любое ослабление контроля над ядерной программой Саудовской Аравии может быть воспринято соседями как признак милитаризации атомной программы.