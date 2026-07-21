В Нижнетавдинском округе ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Из-за подъема воды в реке Тавда в Нижнетавдинском муниципальном округе (Тюменская область) ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин, при достижении уровня «опасное явление» в муниципалитете будет введен режим ЧС. В настоящий момент в муниципалитете проводят превентивные мероприятия: подомовые обходы, проверку пунктов временного размещения и запасов материальных ресурсов, планируются работы по укреплению защитных сооружений.

«Ситуация под контролем. Необходимость принятия мер в масштабе региона пока отсутствует, но все силы и средства — в высокой степени готовности»,— заверил директор департамента.

Ранее сообщалось, что вСвердловской области сохраняется рост уровня воды на реках Тура, Ница, Уфа, Тавда и Сосьва, а также на реках Вагран, Атюс и Лобва. Особый контроль установлен за ситуацией на реке Тура, где 20–22 июля ожидается максимальный подъем воды.

Полина Бабинцева