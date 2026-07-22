Для стройки челябинского метротрама вновь ищут комплектующие за 168 млн рублей

Генеральный подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске АО «Моспроект-3» объявил повторную закупку на поставку комплектующих для работы тоннелепроходческого комплекса на линии «Север — Юг». Начальная цена контракта составляет 168 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо привезти на стройплощадку шайбы, гайки, уплотнительные кольца, подшипники, клапаны и иные детали, позволяющие тоннелепроходческому комплексу функционировать. Срок окончания работ — 85 дней после получения предоплаты. Предыдущий аукцион заказчик проводил в мае, однако в июне закупку отменили по решению организации.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, к середине июня этого года в Челябинске построили 430 м тоннеля для метротрамвая.

Виталина Ярховска