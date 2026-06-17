В Челябинске построили 430 м тоннеля для метротрамвая

Субподрядчик строительства метротрамвая «16-ое управление СиАрСиСи» выполнил обделку 430 м левого перегонного тоннеля. Для этого было смонтировано 302 кольца, состоящих из более чем 2110 железобетонных блоков. Об этом сообщает правительство Челябинской области.

Диаметр левого перегонного тоннеля составляет 6 м. Одно кольцо обделки весом 19 т состоит из семи сегментов. Для его изготовления требуется 7,5 куб. м бетона и 1,8 т стальной арматуры.

Левый перегонный тоннель начали прокладывать 26 декабря прошлого года с помощью тоннелепроходческого комплекса «Полина». Ему предстоит пройти всего 2175 м. Сейчас он движется на глубине 17 м под улицей Елькина на пересечении с Южным переулком, в сторону станции «Торговый центр».

Правый тоннель прокладывает комплекс «Мария». Он прошел 156 из 2170 м. Для обделки тоннеля смонтировано 108 колец.

Протяженность первой линии метротрамвая «Север — Юг» составит почти 9,5 км. Генеральным подрядчиком является АО «Моспроект-3». Работы по созданию тоннелей, а также поставку и сборку необходимого для этого оборудования осуществляет ООО «16-е управление СиАрСиСи» (дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited). Так, для проходки подземных путей с участка по улице Овчинникова «Моспроект-3» заключил с компанией контракт на 8,8 млрд руб. Подробнее обо всех строительных площадках и проекте — в материале «Новая яма для старой стройки».

Ольга Воробьева