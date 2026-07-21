Трамп: новые пошлины на товары из Канады не связаны с лесными пожарами

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение пошлин против Канады — давняя практика Дональда Трампа: он последовательно отстаивает такую политику, объясняя ее необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Еще в ноябре 2024 года, после победы на президентских выборах, Дональд Трамп угрожал введением пошлин на товары из Мексики и Канады, а в день своей инаугурации 20 января 2025 года уточнил, что торговые барьеры вступят в силу с 1 февраля. Эти пошлины изначально обещались в размере 25% на «все продукты» из этих стран. В марте 2025 года США повысили пошлины на канадскую сталь и алюминий с 25% до 50%, а в июле 2025 года Дональд Трамп объявил о введении 35-процентных пошлин на весь импорт из Канады с 1 августа. Через месяц, 1 августа 2025 года, Дональд Трамп подписал указ об увеличении таможенных пошлин для Канады с 25% до 35%, ссылаясь на отказ Канады «сотрудничать в сдерживании продолжающегося потока фентанила».

Дональд Трамп рассматривает пошлины как «эффективный инструмент переговоров» и способ заставить Канаду стать частью США. Он неоднократно заявлял, что включение Канады в состав Соединенных Штатов привело бы к отмене всех пошлин. Президент США также угрожал Оттаве удвоить пошлины, если Канада введет ответные тарифы на американские товары. Сама Канада, в ответ на американские пошлины, ввела квоты на импорт некоторых видов стали и 50-процентную надбавку на объемы, превышающие квоту, а также пригрозила прекратить поставки энергоносителей в США.

Эта торговая политика встречается с критикой и внутри США. Источники сообщают о серьезном расколе в администрации Дональда Трампа по вопросу введения пошлин, поскольку это может привести к значительным политическим и экономическим издержкам для Америки. Тем не менее, Дональд Трамп считает пошлины своим главным экономическим достижением после возвращения в Белый дом, заявляя, что США получают «сотни миллиардов долларов» от стран, которые «десятилетиями обдирали США».

Экономисты предупреждают, что высокие пошлины могут привести к росту инфляции в США, подорожанию продуктов питания и других товаров, а также оказать негативное влияние на экономический рост. Например, канадский доллар подешевел до четырехлетнего минимума после подобных заявлений Трампа. Кроме того, по подсчетам аналитиков, типичному американскому домохозяйству такие пошлины могут обойтись почти в $1 тыс. в год, а Канада подсчитала, что ответные пошлины снизят ее ВВП на 2,6% и обойдутся каждому домохозяйству примерно в 2 тыс. канадских долларов в год.