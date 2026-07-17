Трамп обвинил Канаду в плохом уходе за лесами и пригрозил повысить тарифы
Президент США Дональд Трамп обвинил власти Канады в том, что они «недостаточно ухаживают за своими лесами», из-за чего по американской территории распространяется дым от пожаров. По словам американского президента, это обходится бюджету США в миллиарды долларов. Он предложил добавить эти расходы к уже введенным тарифам США на канадские товары.
Смог в США из-за лесных пожаров в Канаде
Фото: Todd Korol / Reuters
«Канада отказалась заниматься элементарным лесопользованием и вывозом мусора, зная, что это приведет именно к такому результату. Это преднамеренная халатность»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что в течение дня позвонит премьер-министру Канады Марку Карни, чтобы узнать о планируемых мерах для решения проблемы.
По данным Канадского межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами, сейчас в стране зафиксировано более 800 действующих пожаров. 53 из них возникли в последние сутки. Дым достигает некоторых районов на северо-востоке США, в том числе Нью-Йорка.
Дональд Трамп вступал в должность президента США как минимум дважды: в 2017 году и 2025 году, причём на втором сроке он пообещал ставить США на первое место и ввести режим ЧС на границе с Мексикой, а также в сфере энергетики. В свой первый президентский срок он уже критиковал управление водными ресурсами и действия губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в связи с лесными пожарами, грозил расформировать Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) за «неумелое оказание помощи» и предлагал направлять средства напрямую в бюджеты штатов. Также Трамп ранее обвинял китайские власти в нарушении Женевского соглашения, утверждая, что Китай использует американские деньги для строительства своей армии.
В период своего президентства Дональд Трамп неоднократно инициировал торговые войны и вводил тарифы. Так, в начале 2025 года он подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики (25%), Канады (25%) и Китая (10%). Он угрожал странам БРИКС 150-процентными пошлинами за попытки создать альтернативную доллару валюту. Отношения Дональда Трампа с Канадой отличались напряженностью, он критиковал ее торговую политику и даже угрожал превратить Канаду в 51-й штат США. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ на угрозы пошлин со стороны США заявлял о намерении ввести ответные тарифы. Канада также пригрозила прекратить поставки энергоносителей в США в ответ на пошлины Трампа.