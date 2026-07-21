Президент Ливана призвал Израиль навсегда прекратить вражду

Ливан привержен мирному соглашению с Израилем, заявил ливанский президент Жозеф Аун. Он назвал конечной целью сделки навсегда прекратить вражду между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеф Аун

Фото: Mark Schiefelbein / AP Жозеф Аун

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Пришло время, чтобы регион обрел стабильность»,— сказал господин Аун на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Жозеф Аун попросил Дональда Трампа продолжить поддержку ливанских вооруженных сил, иначе страна может вернуться в состояние гражданской войны 1975-1990 годов. «Мы не хотим, чтобы это повторилось. Все, о чем мы просим,— это продолжать поддерживать ливанские вооруженные силы»,— отметил господин Аун.

Ливан и Израиль подписали соглашение 26 июня в Вашингтоне при посредничестве США. Стороны договорились создать пилотные зоны на юге Ливана, из которых будут выведены израильские военнослужащие. После разоружения шиитской группировки «Хезболла» контроль над этими территориями перейдет властям Ливана. 15 июля прошел шестой раунд переговоров Ливана и Израиля по этому поводу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израилю становится неуютно в Ливане».