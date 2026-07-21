Под торговлю подводят ипотеку

Предприниматели рассчитывают убедить власти поддержать владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) через льготную коммерческую ипотеку под 5–7% на покупку помещений. Программа может быть ориентирована на объекты в городах с населением до 100 тыс. человек. Собственные площади позволят предпринимателям снизить расходы: сейчас для них арендные платежи — это основная статья расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Международная ассоциация развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) предложила премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть возможность введения льготной коммерческой ипотеки для покупки помещений под пункты выдачи заказов (ПВЗ) и небольшие склады в городах с населением до 100 тыс. человек. Об этом говорится в письме организации (есть у “Ъ”). Проработать вопросы МАРМП предлагает совместно с Минстроем и «Дом.РФ». В аппарате правительства и Минстрое “Ъ” оперативно не ответили. В «Дом.РФ» от комментариев отказались.

Схема МАРПМ предлагает субсидирование ставки коммерческой ипотеки до 5–7%. Максимальная сумма займа составит 5 млн руб., речь должна идти о помещениях до 50 кв. м.

Обязательное условие выдачи — работа в течение одного года. На поддержку 10 тыс. владельцев ПВЗ, по подсчетам ассоциации, потребуется 3,3–3,9 млрд руб. в год. В МАРПМ поясняют, что сейчас аренда — ключевая часть расходов предпринимателей. Покупка помещений с привлечением льготной ипотеки поможет частично нивелировать этот фактор.

На 1 января 2026 года в России работало 226,4 тыс. ПВЗ, год к году их количество выросло на 44,7% (см. “Ъ” от 19 января). Но сейчас, говорят в банке «Точка», рынок насыщается: интерес к открытию новых объектов снижается, предприниматели делают акцент на мультибрендовые ПВЗ. Гендиректор Ivideon Заур Абуталимов говорит, что на рынок выходит все меньше новых игроков и рынок ПВЗ постепенно консолидируется.

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко, впрочем, считает, что и опытные владельцы пунктов сейчас отказываются от масштабирования бизнеса и занимают позицию наблюдателей. Это связано с тем, что вознаграждение для ПВЗ практически не растет при увеличении затрат. В 2025 году часть маркетплейсов даже сократили выплаты (см. “Ъ” от 24 апреля).

Согласно «Точке», стартовые вложения в запуск небольшого ПВЗ Ozon в арендованном помещении составляют 300 тыс. руб., Wildberries — 500–800 тыс. руб. Доходы точек зависят от объема продаж. В Москве ПВЗ получает 4,5–6,5% от стоимости реализованного товара, в регионах — 2,5–3,5%. На их доходах может сказываться замедление роста рынка онлайн-торговли. Согласно Infoline, совокупные продажи Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 году составили 8,59 трлн руб., прибавив год к году 32,2% против 56,2% в 2024 году.

Партнер One Story Ольга Сумишевская говорит, что сейчас большинство ПВЗ арендуют помещения: им важна гибкость в подборе площадей. Из-за этого эксперт сомневается, что поддержка именно покупки объектов может быть актуальной мерой.

Лучше, по мнению эксперта, субсидировать наем площадей или содержание сотрудников. Хотя господин Москаленко считает, что с появлением льготной ипотеки многие владельцы ПВЗ могли бы переориентироваться как раз на покупку помещений. Это позволит получить фиксированный платеж вместо ежегодно растущей арендной платы. Предприниматели также будут защищены от незапланированного расторжения договоров аренды и получат собственный капитал в виде объекта недвижимости.

В Ozon “Ъ” пояснили, что со своей стороны также активно вкладываются в развитие ПВЗ. Для новых пунктов предусмотрен повышенный тариф по выплатам на три месяца — до 10% от оборота. В приоритетных для платформы локациях предприниматели могут рассчитывать на получение финансовой поддержки в размере до 4,5 млн руб. В Wildberres и «Яндекс Маркете» “Ъ” не ответили.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова