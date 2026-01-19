Разложено по пунктам

Темпы роста количества пунктов выдачи заказов в России ускорились. За год число работающих в стране объектов увеличилось на 44,7%, до 226,4 тыс. на 1 января 2026 года. Год назад прирост оценивался в 25,9%. Оживление объясняется экспансией платформ в небольшие населенные пункты и открытием пунктов на базе отделений «Почты России». Но по итогам 2026 года темпы роста, как ожидается, будут более скромными. Маркетплейсам сложнее привлекать новых партнеров, а темпы роста потребительской активности замедляются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На 1 января 2026 года в России работало 226,4 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ), подсчитали в сервисе «Яндекс Карты». За год количество объектов выросло на 44,7%. Темп существенно увеличился: в январе 2025 года аналогичный прирост был на 18,8 процентного пункта ниже и составил 25,9%. В Wildberries говорят, что совокупное количество ПВЗ компании за год возросло на 43%, до 94 тыс. В Ozon зафиксировали рост партнерской сети почти в два раза за год, до 41 тыс. объектов.

Рост количества ПВЗ обеспечивают прежде всего небольшие города и населенные пункты.

Темпы их развития в городах-миллионниках отстают от показателей по России в целом. В «Яндекс Картах» говорят об увеличении числа объектов на 30,7% за год, до 57,9 тыс. Одновременно в Омске, городе-миллионнике с наименьшим числом ПВЗ, показатель за год вырос на 53,8%. А в Москве и Санкт-Петербурге значения увеличились на 24% и 27,7% соответственно. В 2ГИС отмечают прирост по городам-миллионникам в целом на 28% за год, до 57 тыс.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries сейчас активно увеличивают количество ПВЗ за счет развития франчайзинга и открытия пунктов на базе отделений «Почты России». Суммарно у компаний уже более 20 тыс. таких объектов. Эксперт поясняет, что франшиза маркетплейсов остается привлекательной в том числе как понятный для предпринимателей инструмент и за счет мер поддержки самих площадок. Например, Ozon предлагает выделение до 4,5 млн руб. за открытие пунктов в приоритетных локациях.

Основатель консалтингового агентства «Шольчев» Евгений Шольчев обращает внимание, что запуск ПВЗ считается предсказуемым бизнесом с низким порогом вхождения. Открытие кафе или магазина, по его мнению, требует дополнительной работы над привлечением клиентов. Инвестиции в них также будут выше.

Хотя эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская считает, что сети ПВЗ растут в основном за счет действующих владельцев пунктов выдачи, решивших увеличить заработок. Внешний спрос на франшизы маркетплейсов за прошлый год, по ее словам, сократился на 17% год к году.

Эксперт связывает это с общим падением бизнес-активности из-за охлаждения рынка. Михаил Бурмистров отмечает, что высокую прибыльность, как правило, обеспечивает лишь управление сразу несколькими ПВЗ. Это может стимулировать предпринимателей масштабировать бизнес.

В «Infoline-Аналитике» прогнозируют замедление роста числа открытий ПВЗ маркетплейсов в 2026 году: показатель, вероятно, будет сопоставим со значением 2024 года. Господин Бурмистров связывает это с постепенным замедлением темпа экспансии маркетплейсов. Сейчас платформы в большей степени сосредоточены на улучшении качества обслуживания в ПВЗ, в том числе за счет выравнивания распределения заказов между различными пунктами. Одновременно снижаются и темпы роста потребительской активности. Согласно Росстату, в январе—ноябре 2025 года оборот рынка розничной торговли составил 55,18 трлн руб., прибавив год к году только 2,5%. За полный 2024 год рост оценивался в 7,7%.

Алина Мигачёва