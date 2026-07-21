Криптовалюта вышла из тени

Госдума во втором и третьем — финальном — чтениях одобрила закон о регулировании цифровых валют. Теперь это полноценный финансовый рынок с профессиональными участниками: брокерами, депозитариями и контролем со стороны ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Какие правила в нем установлены? Подробности — в справке “Ъ FM”:

Платить криптовалютой запрещено. Инструмент можно использовать только для инвестиций. Покупать и продавать ее предлагается через лицензированных посредников: организаторов торговли, брокеров, управляющих и операторов обмена цифровой валюты. Все они должны будут получить разрешение Банка России. Хранить криптовалюту можно будет через цифровые депозитарии, реестр которых станет вести ЦБ. При этом сохранится возможность использовать некастодиальные кошельки, когда доступ к активам хранит сам владелец. Неквалифицированным инвесторам придется пройти тестирование. Они смогут покупать только криптовалюты из перечня, который определит Центробанк, и в пределах установленного лимита. Для квалифицированных инвесторов таких ограничений не предусмотрено.

Закон вступает в силу 1 сентября. При этом P2P-обменники, в которых криптоинвесторы могли связываться для купли-продажи напрямую, доживают последний год, рассказывает старший аналитик агрегатора BestChange Никита Зуборев:

«До 1 июля 2027 года все остается как есть. В перспективе данный закон подразумевает обмены только через лицензируемые сервисы. Как это будет выглядеть в реальности, пока сложно представить: непонятно, какие сервисы смогут подойти под все критерии, которые обозначил ЦБ. Пока выглядит так, что, скорее всего, фильтрацию смогут пройти только коммерческие банки со своими обменниками, которые позволят продавать и покупать крипту без открытия брокерского счета.

По факту это будет аналог текущих обменников, а рынок несколько переформатируется, и классический P2P полностью уйдет. Наверное, большинство участников рынка (консервативная его часть) все равно покупали очень ограниченный перечень криптовалют, которые по факту и допустили к торгам. Что-то более рискованное остается для профессионалов, а они, я думаю, разберутся, как и где купить эти криптовалюты.

Парадокс в том, что, кажется, для физлиц нет никакого прямого наказания за обходы вот этих рамок.

Но это если они не оплачивают какие-то услуги внутри России, а используют крипту просто для инвестиционной цели — никто за ними следить не будет. Если же речь про бизнес, который помогает это делать, для него наступает прямая уголовная ответственность».

Закон признает цифровые активы имуществом и вводит судебную защиту прав на них. Кроме того, владельцы криптовалют должны будут уведомлять налоговую об открытии кошельков и отчитываться об операциях. Физлицам и ИП необходимо платить НДФЛ с дохода от сделок с цифровыми валютами, а организациям — налог на прибыль. Условия выглядят приемлемо, считает управляющий партнер фонда Warp Capital Сергей Джуринский:

«Регуляторный контур, безусловно, будет защищать права инвесторов и сделает рынок гораздо безопаснее для всех участников. Но если вдруг возникает санкционное ограничение на стейблкойны или другие активы, которые можно заблокировать, тогда складывается плохая ситуация. Закон прямо освобождает от ответственности участников этой деятельности. Квалифицированные инвесторы, которые хотят покупать криптоактивы для инвестирования, смогут делать это в легальной плоскости через посредников в России и так далее. Жизнь тех, кто покупает криптоактивы для других целей, например перевода капитала за границу, существенно усложнится.

Очень много долгосрочных инвесторов, которые покупали биткоин еще в ранние годы, также переживают из-за налогов.

Однозначный ответ здесь получен — никаких пошлин до момента продажи не возникает, а сам налоговый режим достаточно лояльный. Будет действовать простая двухступенчатая схема: 13% до 2,4 млн руб. дохода и 15% — после. Это, безусловно, позитивно».

Закон о регулировании цифровых валют также запрещает рекламу конкретных монет и в целом криптовалюты как средства платежа. Профессиональные участники обязаны предупреждать о рисках полной потери средств.

Анжела Гаплевская