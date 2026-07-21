Инна Гумбатова стала и. о. ректора ИРО Свердловской области

Экс-директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова стала исполняющей обязанности ректора Института развития образования (ИРО) Свердловской области. Ее биография опубликована на сайте учреждения в разделе «Руководство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: екатеринбург.рф Фото: екатеринбург.рф

Ранее ректором института была Светлана Тренихина, которая с этого поста перешла на должность министра образования Свердловской области.

Институт развития образования Свердловской области (ИРО) — государственное учреждение дополнительного профессионального образования, основанное в 1938 году. Институт занимается переподготовкой педагогических и руководящих работников образовательных организаций региона.

Инна Гумбатова покинула пост главы городского департамента образования в феврале 2026 года. Эту должность она занимала с лета 2024 года. До этого она была директором школы № 215 «Созвездие». Кроме того, она работала в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области и в управлении образования Чкаловского района Екатеринбурга.

После ухода госпожи Гумбатовой пост директора департамента образования администрации Екатеринбурга заняла бывший начальник управления образования Октябрьского района Елена Кириченко.

Полина Бабинцева