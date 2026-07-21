Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Инна Гумбатова стала и. о. ректора ИРО Свердловской области

Экс-директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова стала исполняющей обязанности ректора Института развития образования (ИРО) Свердловской области. Ее биография опубликована на сайте учреждения в разделе «Руководство».

Фото: екатеринбург.рф

Фото: екатеринбург.рф

Ранее ректором института была Светлана Тренихина, которая с этого поста перешла на должность министра образования Свердловской области.

Институт развития образования Свердловской области (ИРО) — государственное учреждение дополнительного профессионального образования, основанное в 1938 году. Институт занимается переподготовкой педагогических и руководящих работников образовательных организаций региона.

Инна Гумбатова покинула пост главы городского департамента образования в феврале 2026 года. Эту должность она занимала с лета 2024 года. До этого она была директором школы № 215 «Созвездие». Кроме того, она работала в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области и в управлении образования Чкаловского района Екатеринбурга.

После ухода госпожи Гумбатовой пост директора департамента образования администрации Екатеринбурга заняла бывший начальник управления образования Октябрьского района Елена Кириченко.

Полина Бабинцева

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд