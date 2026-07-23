Сегодня исполняется 65 лет председателю совета директоров «Амедиа ТВ», профессору Высшей школы экономики Александру Шенкману

Его поздравляет президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев:

— Уважаемый Александр Исаакович! От имени Евразийского патентного ведомства и от себя лично примите искренние поздравления с юбилеем! Ваш жизненный путь — это пример мудрого руководства, стратегического мышления и последовательного достижения поставленных целей. Ваш управленческий талант, проявленный в «Балтинтрейде», «Русской стали», «Росводоканале» и, безусловно, в качестве председателя совета директоров крупнейшей компании «Амедиа ТВ», снискал Вам заслуженный авторитет в деловом сообществе.

Желаем Вам новых достижений, интересных проектов и крепкого здоровья. Пусть Ваша энергия и мудрость и дальше служат на благо развития отечественной экономики и культуры!

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