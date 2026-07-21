Крым получит 5 млрд руб. на выплаты жителям из-за отсутствия света

Крым дополнительно получит 5 млрд руб. из федерального бюджета на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электроэнергии более двух суток. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Каждому заявителю выплатят по 15 тыс. руб. По словам господина Аксенова, выплаты будут производиться в кратчайшие сроки и автоматически — без лишних бумаг и очередей. Для этого муниципальные власти получили поручение максимально упростить процедуры предоставления льгот.

Кроме того, власти прорабатывают меры поддержки предпринимателей. С Министерством труда России согласованы выплаты в размере двух третей средней заработной платы сотрудникам предприятий, которые временно находятся в простое из-за отключений электроэнергии.