FIDE сняла ограничения с белорусских шахматистов

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отменил все ограничения, наложенные на Белорусскую федерацию шахмат. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 7 мая. Белорусские шахматисты смогут участвовать в соревнованиях FIDE с национальной символикой. Также они будут допущены к командным турнирам.

Первыми состязаниями, на которых белорусы смогут выступить под национальным флагом, станут шахматная олимпиада и шахматная олимпиада для людей с ограниченными возможностями. Они пройдут в сентябре в Самарканде.

Арнольд Кабанов