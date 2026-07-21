Фестиваль Outline в Подмосковье отменили из-за беспилотной опасности

Музыкальный фестиваль Outline 2026 в Талдомском районе Московской области не состоится. По словам организаторов мероприятия, решение приняла администрация городского округа из-за беспилотной опасности.

«Команда Outline предприняла все, чтобы этот фестиваль стал лучшим. Мы продумали каждую деталь и по-настоящему ждали встречи с вами. Сейчас важно, что все, что мы создали, остается. А значит, мы вернемся»,— указано в сообщении организаторов мероприятия в Telegram-канале. Информацию о билетах пообещали предоставить позже.

Администрация Талдомского городского округа официально не объявляла о запрете на проведение мероприятий. Фестиваль должен был пройти с 21 по 27 июля в районе города Талдом на берегу реки Дубны. Ожидалось участие диджеев из других стран, в том числе США, Турции, Франции, Италии. Outline — один из крупнейших ежегодных фестивалей электронной музыки в России. В прошлом году его посетили 15 тыс. человек.