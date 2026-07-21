Госдума приняла закон о лишении иностранных инвесторов права на возврат активов

Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после февраля 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей. Речь идет о сделках с инвесторами из недружественных государств, совершенных после 22 февраля 2022 года.

Отказа в исполнении опционов можно добиться через Арбитражный суд Московской области. Инициировать разбирательство вправе приобретатель актива или профильное министерство с разрешения правкомиссии. Требование можно заявить независимо от того, обращался ли иностранец за выкупом.

Для прекращения права достаточно одного условия из двух групп: поведение инвестора (дискредитация армии, публичные заявления о приостановке деятельности) или финансовые параметры (отклонение цены от рыночной на 25% и более либо дополнительные инвестиции покупателя).

В течение года после решения суда иностранец может потребовать компенсацию, размер которой определит суд. В выплате откажут, если инвестора привлекли к ответственности за финансирование терроризма или экстремистской деятельности. Закон вступит в силу со дня опубликования.