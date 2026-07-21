Алиев и Мерц обсудили увеличение поставок газа и нефти в Германию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудили на встрече в Берлине возможность увеличения поставок азербайджанских энергоносителей в Германию. Об этом сообщил господин Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров, передает Die Zeit. Господин Алиев заявил о готовности поставлять нефть в Германию в требуемых объемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Mang / Reuters Фото: Christian Mang / Reuters

«Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании SOCAR. То есть здесь никаких проблем нет»,— сказал господин Алиев на пресс-конференции с Фридрихом Мерцем (цитата по агентству «Азертадж»).

Азербайджан готов увеличить поставки газа в Германию при соблюдении нескольких условий, добавил Ильхам Алиев. «Во-первых, должно быть обращение к нам. Во-вторых, нужно расширить существующую газовую инфраструктуру и, конечно, решить вопрос с инвестициями, так как европейские банки не хотят финансировать такие проекты»,— отметил он.

По словам Ильхама Алиева, в 2025 году товарооборот между Азербайджаном и Германией составил около $1,5 млрд. Основную часть поставок пришлась на сырую нефть. В январе 2026 года госнефтекомпания Азербайджана SOCAR начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу.