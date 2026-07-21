Алиев и Мерц обсудили увеличение поставок газа и нефти в Германию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудили на встрече в Берлине возможность увеличения поставок азербайджанских энергоносителей в Германию. Об этом сообщил господин Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров, передает Die Zeit. Господин Алиев заявил о готовности поставлять нефть в Германию в требуемых объемах.
Фото: Christian Mang / Reuters
«Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании SOCAR. То есть здесь никаких проблем нет»,— сказал господин Алиев на пресс-конференции с Фридрихом Мерцем (цитата по агентству «Азертадж»).
Азербайджан готов увеличить поставки газа в Германию при соблюдении нескольких условий, добавил Ильхам Алиев. «Во-первых, должно быть обращение к нам. Во-вторых, нужно расширить существующую газовую инфраструктуру и, конечно, решить вопрос с инвестициями, так как европейские банки не хотят финансировать такие проекты»,— отметил он.
По словам Ильхама Алиева, в 2025 году товарооборот между Азербайджаном и Германией составил около $1,5 млрд. Основную часть поставок пришлась на сырую нефть. В январе 2026 года госнефтекомпания Азербайджана SOCAR начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу.
Поставки газа Азербайджана в Европу значительно выросли в 2022 году, и Баку планирует удвоить экспорт газа в Европу к 2027 году. В рамках этих планов азербайджанская госнефтекомпания SOCAR в январе 2026 года начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP) как часть Южного газового коридора. Помимо Германии и Австрии, азербайджанский газ уже поставляется в Словакию (с декабря 2024 года) и ранее в Украину (с июля 2025 года) через SOCAR Energy Ukraine.
Западные страны ищут альтернативы российским энергоносителям. Германия, до начала конфликта в Украине, покрывала 55% своих потребностей в газе за счет поставок из России. Однако после сокращения поставок и проблем с газопроводами, такими как "Северный поток", Германия столкнулась с необходимостью диверсификации источников. Российские поставки были значительно сокращены, а власти Германии опасались их полного прекращения, что подтолкнуло поиск новых поставщиков, включая инициативы по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из США и увеличению импорта нефти из Казахстана.