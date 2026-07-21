При ударе ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища произошел сброс воды

На Белгородском водохранилище после удара ВСУ по дамбе произошел сброс воды. Об этом сообщил глава регионального Минприроды Роман Татаринцев. По его словам, угрозы для жителей ниже по течению нет, затопления не произошло.

По словам господина Татаринцева, уровень воды в реке Северский Донец у села Безлюдовка снижается. «Власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения. Ситуация под контролем»,— сообщил чиновник. Он отметил, что восстановление работы дамбы возможно только после полноценного ремонта.

ВСУ уже наносили удары по плотине Белгородского водохранилища 24 и 26 октября 2025 года. Тогда из-за повреждения водосбросных сооружений и неконтролируемого сброса воды возник риск затопления территорий ниже по течению. Власти организовали эвакуацию в ПВР для жителей сел Безлюдовка, Новая Таволжанка и Шебекино.