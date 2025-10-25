Эвакуация объявлена в Белгородской области после удара ВСУ по плотине

После удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища проживающим поблизости жителям предложили выехать в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

По словам господина Гладкова, ВСУ могут попытаться ударить по плотине еще раз и разрушить ее. В этом случае есть угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в белгородских населенных пунктах, где живут почти 1000 человек. В зоне возможного затопления оказались села Безлюдовка и Новая Таволжанка, а также микрорайон Титовка в Шебекино.

«Начинаем предлагать выезд в ПВР Белгорода», — сказал Вячеслав Гладков.

О повреждении плотины Белгородского водохранилища стало известно сегодня. Характер повреждений пока неизвестен, информации о пострадавших нет. Губернатор Гладков также заявил, что в Белгороде и Белгородском районе планируют установить дополнительные модульные укрытия.