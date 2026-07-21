На белгородской дамбе произошел выброс воды после удара ВСУ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты, связанные с нештатными ситуациями на объектах, могут иметь различные масштабы, от локального до федерального. Критерии для определения масштаба чрезвычайной ситуации (ЧС) включают количество пострадавших, размер материального ущерба и влияние на окружающую среду. Например, ЧС федерального уровня предполагает более 500 пострадавших или ущерб свыше 1,2 млрд рублей.

Введение режима ЧС регулируется Федеральным законом № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Этот закон определяет ЧС как обстановку на определенной территории, которая сложилась в результате аварии, природного явления, катастрофы или иного бедствия, повлекшего за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности. Одним из оснований для введения режима ЧС может быть наличие угрозы или причинение существенного вреда окружающей среде.