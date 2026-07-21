Главу ФБР заподозрили в визите в Москву

Глава ФБР Кэш Патель приедет в Россию в октябре 2026-го. По крайней мере, о таких планах изданию Politico рассказали источники. Визит может состояться 14-15 октября. Сначала Кэш Патель собирается в Москву, а затем побывает в Санкт-Петербурге. Сообщается, что его примет глава ФСБ Александр Бортников. В Кремле комментировать сообщения отказались, подчеркнув, что такие встречи обычно проходят в непубличном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saul Loeb / Pool / AP Фото: Saul Loeb / Pool / AP

По данным Politico, поездку запланировали на фоне продолжающихся разногласий между Вашингтоном и Москвой по украинскому конфликту. Впрочем, политтехнолог Павел Дубравский видит и другую причину возможного визита:

«Действительно, одной из причин визита может быть российско-украинское урегулирование. Но какая роль будет у Кэша Пателя? У Дональда Трампа к нему есть большие вопросы. С их взаимодействием связаны как минимум два скандала: поведение Кэша Пателя после того, как сборная США по хоккею обыграла Канаду, а также неэффективные действия во время расследования Russiagate и "российского следа" 2016 года (что сильно помешало предвыборной кампании Трампа).

Есть и другая версия причины визита. Она заключается в том, что Кэш Патель приедет узнать, как работала связь между администрацией Байдена и украинским правительством. Я больше склоняюсь к этому варианту. Странно было бы так внезапно и без повода запускать третью переговорную группу по Украине, если уже есть две другие. Это и формальная во главе с Марком Рубио и Сергеем Лавровым, и неформальная ("челночная дипломатия"), которая представлена Кушнером, Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым».

После победы хоккейной сборной США на Олимпиаде СМИ писали о выговоре, который Кэш Патель получил от Дональда Трампа. Президенту якобы не понравилось слишком бурное празднование главы ФБР в раздевалке команды, которое попало на видео. Впрочем, это далеко не первый скандал с участием Пателя. А возможный визит в Россию говорит лишь об укреплении его позиций, отмечает специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко:

«Контакты между спецслужбами России и США на разных уровнях поддерживались даже при предыдущей американской администрации, возглавляемой Джо Байденом, с которым у Москвы были ну совсем уж плохие отношения. Тем не менее, личный визит главы ФБР в Москву — это, конечно, очень важное событие. Последний раз он состоялся в 2013 году, когда главой ФБР был Роберт Мюллер. Сторонам явно будет что обсудить.

Они неоднократно предпринимали совместные усилия в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, кибермошенничеством — и это были вполне успешные усилия. По запросу американской стороны ФСБ России вместе с другими структурами провела значительную работу по выявлению, аресту и доведению до суда хакерской группировки REvil, которая сильно досаждала крупным американским компаниям.

Кэш Патель пользуется, по сообщениям американских СМИ, большим доверием президента Дональда Трампа, в том числе и потому, что он был одним из тех, кто помогал опровергать обвинения и критику американского президента в ходе его первого срока. Но вокруг главы ФБР периодически разгораются и скандалы. Порицатели неоднократно обвиняли его в том, что он не справляется со своими обязанностями, проводит слишком жесткие чистки в ФБР, а также якобы злоупотребляет алкоголем.

Американские издания неоднократно писали, что его вот-вот могут отправить в отставку. Однако в последние дни ведомство, наоборот, хвалит Пателя за то, что ФБР смогло обеспечить безопасность на чемпионате мира. Ну а планы посетить Москву в октябре говорят о том, что его график расписан, и, видимо, ни о какой отставке речи не идет».

Сенат США утвердил Кэша Пателя в должности директора ФБР в феврале 2025 года с разницей всего в два голоса. Накануне глава силового ведомства отчитался о перехвате 1,6 тыс. дронов на чемпионате мира по футболу. Из них 700 штук ФБР изъяло.

Ульяна Горелова