Минобороны сообщило о полете российских бомбардировщиков над Балтийским морем

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Полет длился более четырех часов. Бомбардировщики сопровождались самолетами Су-35С. На отдельных этапах маршрута — истребителями других стран, указано в пресс-релизе.

Кроме того, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны. Их сопровождали самолеты Су-35С и Су-30СМ ВКС России. Полет длился более 11 часов.