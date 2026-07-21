Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов

Госдума приняла в третьем чтении закон, который приравнивает электронные денежные средства (ЭДС) к банковским вкладам. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, распространяет страховую защиту на остатки на электронных кошельках. Теперь при отзыве лицензии у банка граждане смогут получить компенсацию до 1,4 млн руб., тогда как ранее эти средства были исключены из системы страхования.

Возмещение будет выплачиваться только владельцам идентифицированных кошельков. Как пояснил депутат Игорь Игошин, анонимные счета под защиту не попадают — банк должен провести упрощенную идентификацию клиента согласно антиотмывочному законодательству. Это условие страховать тех, кого финансовая организация знает «в лицо», названо разумным требованием, гарантирующим прозрачность системы.

Закон вносит корреспондирующие поправки в законодательство о банкротстве. Требования физлиц по договорам перевода ЭДС включаются в первую очередь кредиторов при банкротстве банка, аналогично обычным вкладам. Исключение составят средства, используемые для предпринимательской деятельности, — они будут удовлетворяться в третью очередь. Документ вступит в силу через 180 дней после публикации.

По оценке Агентства по страхованию вкладов, прирост застрахованных средств составит около 15 млрд руб., или 0,02% от общего объема фонда. Нагрузка на систему признана минимальной, дополнительных бюджетных вливаний не потребуется. Новые гарантии коснутся только страховых случаев, наступивших после вступления закона в силу.