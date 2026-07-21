В ХМАО тушат 18 лесных пожаров

По состоянию на 9:00 21 июля в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) действуют 18 лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском и Березовском районах. Общая площадь возгораний составляет 811,2 га, сообщили в окружной Авиалесоохране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Из общего числа очагов возгорания локализовано четыре пожара на площади 59,4 га. Для ликвидации задействованы 242 человека, а также авиационная техника для доставки персонала. За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых лесных пожаров.

Ранее в Нижневартовском районе сняли режим ЧС, который был введен из-за лесных пожаров. В начале месяца площадь пожаров в Югре стала одной из самых больших в России.

Ирина Пичурина