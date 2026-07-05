На Ямале площадь лесных пожаров увеличилась до 13 847 гектар за сутки

Число лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за сутки снизилось с 45 до 42, однако их общая площадь выросла с 13 296 га до 13 847 га, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана». Регион занимает второе место среди российских субъектов по размеру территории, пройденной огнем, уступая только Красноярскому краю (62 716 га). На третьей и четвертой позициях находятся Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) и Чукотский автономный округ, где горят 9 059 и 8 398 га леса соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В «Авиалесоохране» подчеркнули, что для тушения огня на Ямал отправили 49 авиапожарных учреждения, 89 работников «Уральской база авиационной охраны лесов» из Свердловской области, 80 сотрудников «Тюменской база авиационной и наземной охраны лесов», 50 работников «Единого лесопожарного центра» из Архангельской области и 25 сотрудников регионального лесопожарного центра из Республики Коми.

По данным учреждения, в целом в России действуют 173 лесных пожара общей площадью в 106 456 га в 16 регионах. На их тушении задействованы 3 582 человека, 194 единицы техники и 55 воздушных судов. За сутки лесопожарные службы потушили 47 лесных пожара общей площадью 40 137 га в 12 регионах России. В учреждении отметили, что с начала года 76% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим в регионе 19 июня. До 30 августа в округе запретили проводить пожароопасные работы, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить сварочные, огневые и резательные работы вне специальных мест и посещать леса на территории всех пяти лесничеств на Ямале.

Василий Алексеев