Балицкий сообщил об атаке ВСУ на автовокзал в Запорожской области

В Каменке-Днепровской Запорожской области произошла атака беспилотника вооруженных сил Украины по территории районного автовокзала. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара были ранены два мирных жителя — молодой парень 2005 года рождения и мужчина 1958 года рождения. Пострадавших оперативно эвакуировали, и сейчас они получают медицинскую помощь в больнице.

По словам господина Балицкого, украинские дроны также нанесли повреждения в других населённых пунктах Запорожской области. Так, ночью под массированной атакой в городе Приморск оказались коммерческие здания и гражданская инфраструктура, были повреждены магазины и жилые дома, в том числе здание школы в селе Приазовское.

В Пологовском районе дрон ВСУ сбросил удар между селами Чубаревка и Шевченко. Недалеко от села Широкий Лан Мелитопольского округа украинский беспилотник был сбит в воздухе, но упавшие части вызвали пожары сухой растительности и зерновой культуры в Акимовском районе.