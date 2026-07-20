БПЛА ударил по автобусу в Белгородской области: пять человек погибли и 27 ранены

В городе Шебекино Белгородской области 20 июля беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу. По предварительным данным, погибли пятеро мирных жителей, включая несовершеннолетнего — от полученных травм скончались четыре женщины и мальчик. Личности погибших устанавливаются. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным главы региона, ранения получили 23 мирных жителя, среди которых есть подросток.

«В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь. После стабилизации состояния переведем раненых в медицинские учреждения Белгорода»,— заявил господин Шуваев.

UPD. Прокуратура Белгородской области сообщила, что поставила на контроль соблюдение прав граждан после атаки ВСУ на рейсовый автобус.

«Прокуратурой обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью организации оказания медицинской и иной помощи гражданам»,— говорится в сообщении ведомства.

UPD. Число пострадавших при атаке на автобус в Шебекине выросло до 27 человек, сообщила первый замминистра здравоохранения региона Людмила Крылова.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в поселке Октябрьский Белгородского округа дрон взорвался на территории предприятия. В результате пострадали пять человек — один из них скончался в больнице. Пострадавшие получили множественные осколочные ранения.

За прошлые сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз. Под удары попали 13 округов. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей.

Денис Данилов