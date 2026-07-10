МИД отверг информацию о подготовке в России выездных виз

Сообщения о том, что в России якобы готовится законопроект о введении выездных виз, не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дипломат назвала эти сообщения «ахинеей». «Классика иноагентства» (цитата по РБК),— добавила госпожа Захарова.

Такие визы действовали в России до 1993 года. Сегодня несколько СМИ-иноагентов со ссылкой на источники написали, что в стране якобы планируют вернуть такие документы.

О том, что власти не намерены вводить такой закон, в МИДе говорили еще летом 2022 года. Тогда замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев напоминал, что свободное перемещение граждан закреплено в Конституции. Подобные меры уже обсуждались в 2020 году после начала пандемии COVID-19: въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию тогда был ограничен.