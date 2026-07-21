Госдума обязала уведомлять об оформлении кредита через «Госуслуги»

Госдума приняла закон, который обязывает банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года уведомлять россиян об оформлении кредитов и займов через портал «Госуслуги», следует из базы данных нижней платы парламента.

По закону, после подписания договора с заемщиком кредитор должен направить основные сведения о кредите — наименование банка или МФО, процентную ставку, сумму или кредитный лимит и срок возврата — в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ). Эти бюро обязаны переслать уведомление в личный кабинет пользователя «Госуслуг» при наличии верифицированной учетной записи и согласия гражданина на такую рассылку.

Если сумма кредита или кредитный лимит превышает 50 тыс. руб., в уведомлении дополнительно будет указано право заемщика отказаться от кредита, а также контактные данные финансовой организации для оформления отказа.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку господин Анатолий Аксаков отметил, что эта мера станет мощным заслоном для мошенников и помогут предотвратить случаи оформления займов на чужое имя без согласия или под давлением.

Согласно документам, КБКИ должны наладить взаимодействие своих IT-систем с порталом «Госуслуги» не позднее 1 июня 2027 года. Услуга уведомления для граждан будет бесплатной.