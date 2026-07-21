Госдума обязала уведомлять об оформлении кредита через «Госуслуги»
Госдума приняла закон, который обязывает банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года уведомлять россиян об оформлении кредитов и займов через портал «Госуслуги», следует из базы данных нижней платы парламента.
По закону, после подписания договора с заемщиком кредитор должен направить основные сведения о кредите — наименование банка или МФО, процентную ставку, сумму или кредитный лимит и срок возврата — в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ). Эти бюро обязаны переслать уведомление в личный кабинет пользователя «Госуслуг» при наличии верифицированной учетной записи и согласия гражданина на такую рассылку.
Если сумма кредита или кредитный лимит превышает 50 тыс. руб., в уведомлении дополнительно будет указано право заемщика отказаться от кредита, а также контактные данные финансовой организации для оформления отказа.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку господин Анатолий Аксаков отметил, что эта мера станет мощным заслоном для мошенников и помогут предотвратить случаи оформления займов на чужое имя без согласия или под давлением.
Согласно документам, КБКИ должны наладить взаимодействие своих IT-систем с порталом «Госуслуги» не позднее 1 июня 2027 года. Услуга уведомления для граждан будет бесплатной.
Новый закон, обязывающий уведомлять граждан через «Госуслуги» о кредитах, является частью более широких мер по борьбе с мошенничеством в сфере кредитования. Инициатива направлена на защиту от так называемых фиктивных заявок, которые злоумышленники подают в банки и МФО, и будет способствовать более эффективному выявлению и блокировке таких попыток до того, как деньги будут перечислены. Этот законопроект был внесен в Госдуму ранее, а Центральный банк России хотя и отметил, что подача заявлений через «Госуслуги» позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, изначально не поддержал документ в его нынешнем виде, указывая на то, что инициатива создает риски неконтролируемого ценообразования.
Принятию закона предшествовали другие шаги по усилению защиты граждан от мошенников. Например, с 1 марта 2025 года в России действует закон о самозапрете на выдачу потребительских кредитов и займов. Этот механизм позволяет россиянам установить запрет на получение кредитов через «Госуслуги» или МФЦ, и к концу февраля 2026 года им воспользовались 22 млн человек. Предложение об уведомлении через «Госуслуги» призвано дополнить эти меры, сделав рынок кредитования безопаснее. Однако существует и противодействие данной инициативе со стороны Национального совета финансового рынка и бюро кредитных историй, которые видят в новом механизме избыточность и дополнительные расходы, а также отмечают, что самозапрет на кредиты уже является комплексной защитой от всех кредиторов.