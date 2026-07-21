В Херсонской области 14 округов обесточены из-за аварии
В Херсонской области один городской округ и 13 муниципальных округов обесточены из-за технологического нарушения в энергосистеме. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Херсонэнерго».
Электроснабжение полностью остановлено в Скадовском, Алешкинском, Голопристанском, Геническом, Новотроицком, Ивановском, Нижнесерогозском, Горностаевском, Каховском, Чаплинском, Каланчакском, Великолепетихинском и Верхнерогачикском муниципалитетах, а также в Новокаховском городском округе.
«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки», — отмечается в публикации.
Сегодня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что за сутки при атаках беспилотников в регионе один человек погиб и еще семеро получили ранения. В 15 населенных пунктах повреждены инфраструктура и имущество.
Технологические нарушения в энергосистеме Запорожской области часто становятся причиной обесточивания районов Херсонской области. Ранее, 14 декабря 2025 года, ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Херсонской области, повредив высоковольтную линию электропередачи «Джанкой — Мелитополь», что привело к отключению электричества для более 330 тысяч жителей в 14 муниципалитетах. В свою очередь, аварии на подстанции «Виноградово» в октябре 2025 года, вызванные износом оборудования и атаками ВСУ, оставляли без света около 100 тысяч человек.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо регулярно сообщает об отключениях электроэнергии в регионе, связанных как с технологическими сбоями, так и с атаками беспилотников. Например, в мае 2026 года после атаки БПЛА были обесточены девять округов, а в июне 2026 года из-за технологического нарушения в энергосистеме все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены. Введение режима техногенной чрезвычайной ситуации в июле 2026 года направлено на упрощение процедур для восстановления инфраструктуры, не вводя ограничений для жителей. Проблемы с энергоснабжением в Херсонской области также происходят из-за обстрелов ВСУ, которые, по словам местного губернатора, целенаправленно наносят удары по энергетической инфраструктуре.