В Херсонской области 14 округов обесточены из-за аварии

В Херсонской области один городской округ и 13 муниципальных округов обесточены из-за технологического нарушения в энергосистеме. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Херсонэнерго».

Электроснабжение полностью остановлено в Скадовском, Алешкинском, Голопристанском, Геническом, Новотроицком, Ивановском, Нижнесерогозском, Горностаевском, Каховском, Чаплинском, Каланчакском, Великолепетихинском и Верхнерогачикском муниципалитетах, а также в Новокаховском городском округе.

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки», — отмечается в публикации.

Сегодня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что за сутки при атаках беспилотников в регионе один человек погиб и еще семеро получили ранения. В 15 населенных пунктах повреждены инфраструктура и имущество.