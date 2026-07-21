Глава Тюменской области рассказал о подготовке новых образовательных кластеров

К запуску в Тюменской области готовятся три новых образовательных кластера по проекту «Профессионалитет», сообщил в мессенджере Max губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Специалистов для строительной сферы будут готовить в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства. Кластер «Сельское хозяйство» появится на базе Ишимского многопрофильного техникума, а в Тобольске начнет работу кластер «Химическая отрасль».

Власти региона сотрудничают с работодателями при создании образовательных кластеров: компании участвуют в формировании образовательных программ, помогают обновлять мастерские, составляют реальные производственные задачи. Вместе с преподавателями представители предприятий решают, какие знания нужно дать студентам. «Пример — Тобольский многопрофильный техникум, где мы вместе с нашим давним партнером — компанией СИБУР, готовим специалистов, которые будут востребованы на производстве. Лично посещал техникум в марте этого года вместе с министром просвещения РФ Сергеем Сергеевичем Кравцовым и видел, с каким интересом ребята осваивают профессии»,— рассказал Александр Моор.

Всего в системе среднего профобразования Тюменской области более 18 тыс. бюджетных мест, а по самым востребованным направлениям будет открыт еще свыше 4,5 тыс.

Ранее в регионе уже были созданы три кластера по подготовке специалистов: клиническая и профилактическая медицина, транспорт и дорожное строительство, машиностроение. Запуск новых трех кластеров запланирован на осень. Кроме того, весной Сергей Кравцов договорился с главами «тюменской матрешки» о создании малых предприятий при колледжах — эти регионы станут пилотными для внедрения этого механизма.

Ирина Пичурина