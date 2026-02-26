Новые кластеры для подготовки специалистов в Тюменской области запустят осенью

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Тюменской области в этом году планируется создание трех новых кластеров — по строительству, химии и сельскому хозяйству, они откроются осенью. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

В этом году управленческая команда Тюменской области пройдет образовательную программу подготовки, организованную Мастерской управления «Сенеж». По ее результатам будут разработаны дорожные карты для развития кластеров, которые запустят в работу в сентябре.

Ранее в регионе уже были созданы три кластера по подготовке специалистов: клиническая и профилактическая медицина, транспорт и дорожное строительство, машиностроение. Образовательные программы «Профессионалитета» реализуются в десяти колледжах и техникумах, где условия обучения близки к производственным. «Реализацию проекта на практике увидел лично во время посещения Агротехнологического колледжа в Ялуторовске в прошлом году. На фото видно, что студенты осваивают профессию в условиях, приближенных к тем, в которых они потом будут работать»,— рассказал Александр Моор.

Ранее глава региона сообщил, что сельскохозяйственный кластер планируется создать на базе Ишимского многопрофильного техникума — на эти цели выделят порядка 100 млн руб. из федерального бюджета. Он также подчеркнул, что власти и предприниматели должны повысить престиж специалистов, которые получили среднее специальное образование.

Ирина Пичурина