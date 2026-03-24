В «тюменской матрешке» впервые в РФ создадут предприятия при колледжах

В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО) планируется создать малые предприятия при колледжах. Эти регионы выбраны в качестве пилотных для внедрения этого механизма, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел в Тюменской области совещание, посвященное повышению качества среднего профессионального образования. С докладами выступили губернаторы регионов «тюменской матрешки».

По данным министра, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» более 3 тыс. образовательных программ с 2022 года были переработаны под требования работодателей. «Теперь важно перейти на следующий этап — проводить воспитательную работу в системе среднего профессионального образования, развивать производственные практики, создавать малые предприятия при колледжах. Мы договорились, что в пилотных регионах мы проанализируем этот механизм для распространения на другие регионы»,— сказал Сергей Кравцов.

Напомним, в рамках проекта «Профессионалитет» в Тюменской области в этом году планируется создание трех новых кластеров — по строительству, химии и сельскому хозяйству. Они откроются осенью.

Ирина Пичурина