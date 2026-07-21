«Стойленский ГОК» выиграл спор с «Уральской сталью» на 600 млн рублей

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с АО «Уральская сталь» (контролируется «Загорским трубным заводом» Дениса Сафина) в пользу АО «Стойленский ГОК» (входит в группу НЛМК, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина) 597,9 млн руб. Жалоба ответчика оставлена без удовлетворения. Это следует из опубликованного в картотеке арбитражных дел постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пока опубликована только его резолютивная часть, мотивировичной нет. Постановление было принято 17 июля и вступило в законную силу в тот же день. «Уральская сталь» может обжаловать его в Арбитражном суде Центрального округа в течение двух месяцев. Как сообщал «Ъ-Черноземье», первоначально в апреле белгородский арбитраж полностью удовлетворил иск Стойленского ГОКа к «Уральской стали».

В сумму требований вошли 556 млн руб. основного долга по договору поставки 2020 года, а также 41,7 млн руб. неустойки.

До этого «Уральская сталь» в споре пыталась обжаловать наложение ареста. В рамках разбирательства НЛМК просил принять обеспечительные меры и наложить арест на счета ответчика в пределах всей суммы требований. Суд удовлетворил ходатайство частично, ограничившись размером основного долга — 556 млн руб. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения.

О динамике металлургии в макрорегионе — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Сталь уходит в минус».

Сергей Калашников