Белгородский арбитраж удовлетворил иск НЛМК на 598 млн к «Уральской стали»

Арбитражный суд Белгородской области полностью удовлетворил иск АО «Стойленский ГОК» (структура ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина) о взыскании 597,9 млн руб. с АО «Уральская сталь» (контролируется «Загорским трубным заводом» Дениса Сафина) по договору поставки. Информация была опубликована в судебной картотеке 6 апреля.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Стойленский ГОК» включил в требования основную задолженность по договору поставки 2020 года в размере 556 млн руб., а также неустойку на 41,7 млн руб. Заявитель ходатайствовал о наложении ареста на всю сумму на счетах ответчика, но региональный арбитраж удовлетворил это заявление частично, ограничившись основным долгом. «Уральская сталь» обжаловала это решение. Заседание в 19-м Арбитражном апелляционном суде назначено на 29 апреля.

Ранее также стало известно, что НЛМК в течение марта подал в Арбитражный суд города Москвы четыре гражданских иска к ОАО «РЖД». Общий размер требований составляет 384,2 млн руб.

