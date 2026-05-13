Арест 556 млн «Уральской стали» по иску белгородского комбината оставили в силе

Апелляционная инстанция отказала АО «Уральская сталь» (контролируется «Загорским трубным заводом» Дениса Сафина) по жалобе на определение Арбитражного суда Белгородской области об отказе в отмене обеспечительных мер по иску АО «Стойленский ГОК» (структура ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина) о взыскании 597,9 млн руб. Информация опубликована в арбитражной картотеке.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Стойленский ГОК» включил в требования основную задолженность по договору поставки железорудного агломерационного концентрата 2020 года в размере 556 млн руб., а также неустойку на 41,7 млн руб. Заявитель ходатайствовал о наложении ареста на всю сумму на счетах ответчика, но региональный арбитраж удовлетворил это заявление лишь частично, ограничившись основным долгом.

«Уральская сталь» обжаловала решение, указав, что «доказательств, подтверждающих, что непринятие мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, истцом не представлено». В обоснование заявления предприятие ссылалось на наличие средств на расчетных счетах в сумме 1,07 млрд руб., на незначительность задолженности по исполнительным производствам, а также на исполнение обязательств по облигационным займам, подтверждающее отсутствие признаков неплатежеспособности.

«Ответчик не внес денежные средства на депозит суда, предоставив в качестве встречного обеспечения независимую гарантию на сумму 556,2 млн руб., выданную АО «Загорский трубный завод». При этом срок действия гарантии установлен до 31 июля 2026 года, что с учетом установленных процессуальных сроков рассмотрения дела в суде первой инстанции, а также периода вступления судебного акта в законную силу, не гарантирует истцу возможность получения выплаты»,— говорится в постановлении 19-го Арбитражного апелляционного суда.

Иск «Стойленского ГОК» о взыскании 597,9 млн руб. с «Уральской стали» был полностью удовлетворен первой инстанцией в начале апреля этого года.

Денис Данилов