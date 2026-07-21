Террориста ликвидировали у тайника

В Тюмени результате спецоперации ФСБ был убит 60-летний уроженец УССР, планировавший по задания украинских спецслужб теракт на одном из предприятий. В ходе осмотра его жилья следователи СКР нашли самодельную взрывчатку и автомат. Возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыск в доме террориста

Фото: Кадр из видео СКР Обыск в доме террориста

Фото: Кадр из видео СКР

О предотвращении в Тюмени теракта на промышленном предприятии, который хотел устроить 60-летний уроженец Украинской ССР, сообщила пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

По версии следователей, фигурант уголовного дела самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб через Telegram. Готовясь к теракту, он изучил участки железнодорожных путей необщего пользования Тюменского НПЗ, систему охраны и график движения составов, чтобы выявить уязвимые места для заложения самодельной взрывчатки. Инструкцию по ее созданию подозреваемый получил от украинских кураторов.

Ночью 19 июля он зашел в одно из заброшенных зданий Тюмени, чтобы спрятать взрывчатку в тайник. В это время силовики начали операцию по его задержанию. Как уточнили в ведомстве, подозреваемый оказал сопротивление, начав стрелять из автомата. Сотрудники ФСБ ликвидировали его ответным огнем.

Во время обыска в его доме сотрудники СКР нашли в черном свертке еще одно самодельное взрывное устройство вместе с отсоединенным детонатором, пакет полный патронов и автомат Калашникова. Следователи изъяли все компоненты для взрывчатки и телефон подозреваемого. «Назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская»,— уточнили в пресс-службе СКР.

Возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта (ч.1 ст.30 ч.2 ст.205 УК РФ), незаконном обороте огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств (ч.1 ст. 222.1 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Угрозы атак на тюменские предприятия возникают периодически. В ноябре 2025 года в микрорайоне Антипино в Тюмени на территории одного из предприятий были обезврежены три БПЛА. Тогда благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось предотвратить детонацию беспилотников. После атаки не было ни взрывов, ни пострадавших.

В июне 2026 года силовики задержали в Тюменской области, Адыгее и Краснодарском крае трех подозреваемых в подготовке терактов на объекты «Транснефти». Фигуранты уголовного дела самостоятельно связались с украинскими кураторами. Помимо террористических атак на объекты инфраструктуры, они планировали напасть на российских военнослужащих.

Артем Путилов, Екатеринбург