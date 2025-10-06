Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Тюмени на территории предприятия были обезврежены три БПЛА

В Тюмени в микрорайоне Антипино на территории предприятия были обнаружены и обезврежены три БПЛА, сообщили в информационном центре правительства региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников»,— говорится в сообщении.

Пострадавших нет, сообщают власти. Взрывов и горения не допущено, все предприятия в районе продолжают работу в обычном режиме.

В Антипино расположен Тюменский нефтеперерабатывающий завод.

Полина Бабинцева

