В Тюменской области задержали подозреваемого в подготовке теракта на «Транснефти»
Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Адыгее и Краснодарском крае трех человек, подозреваемых в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб, пишет "Ъ" со ссылкой на центр общественныъ связей ведомства. На допросе задержанный в Тюмени сообщил, что готовил теракт на объекте «Транснефти».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Мужчина заявил, что сам вышел на связь со спецслужбами Украины. Они обсуждали теракты на объектах топливной энергетики в Тюменской области.
«В феврале мной для поддержания конспиративной связи от куратора путем закладки были получены сим-карты, а также самодельное взрывное устройство для подрыва линии "Транснефти" вблизи окружной дороги Тюмени»,— рассказал допрошенный.
По данным следствия, задержанные в трех регионах планировали совершить теракты в отношении российских военнослужащих и волонтерской организации, которая оказывает поддержку участникам СВО. Теракты также должны были затронуть объекты топливно-энергетического комплекса и транспорта.
При обысках у фигурантов изъяли самодельное взрывное устройство на и самодельные зажигательные устройства. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сейчас решают вопрос о возбуждении дела о государственной измене.