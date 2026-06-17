В Тюменской области задержали подозреваемого в подготовке теракта на «Транснефти»

Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Адыгее и Краснодарском крае трех человек, подозреваемых в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб, пишет "Ъ" со ссылкой на центр общественныъ связей ведомства. На допросе задержанный в Тюмени сообщил, что готовил теракт на объекте «Транснефти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мужчина заявил, что сам вышел на связь со спецслужбами Украины. Они обсуждали теракты на объектах топливной энергетики в Тюменской области.

«В феврале мной для поддержания конспиративной связи от куратора путем закладки были получены сим-карты, а также самодельное взрывное устройство для подрыва линии "Транснефти" вблизи окружной дороги Тюмени»,— рассказал допрошенный.

По данным следствия, задержанные в трех регионах планировали совершить теракты в отношении российских военнослужащих и волонтерской организации, которая оказывает поддержку участникам СВО. Теракты также должны были затронуть объекты топливно-энергетического комплекса и транспорта.

При обысках у фигурантов изъяли самодельное взрывное устройство на и самодельные зажигательные устройства. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сейчас решают вопрос о возбуждении дела о государственной измене.