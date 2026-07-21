Дрон ВСУ залетел в окно жилого дома в Сватово, ранены двое детей

В городе Сватово беспилотник залетел в окно жилого дома, сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник. Пострадали четыре человека, среди которых подростки в возрасте 10 и 14 лет. По словам господина Пасечника, 10-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, и его готовят к транспортировке в республиканскую детскую больницу.

За последние сутки атакам дронов подверглись десять муниципалитетов ЛНР. В частности, в Луганске ночью атакована придомовая территория частного дома в Каменнобродском районе. Ранения получила 69-летняя женщина. В восточных кварталах БПЛА ударил вблизи многоквартирного дома, обошлось без пострадавших. Также были повреждены автомобильные стоянки и гражданские грузовые машины.